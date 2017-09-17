Булянский: знаю, что болельщики «Югры» ждали моего возвращения из «Рубина»

Нападающий «Югры» Артём Булянский поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:3 ОТ). Хоккеист вернулся из команды Высшей хоккейной лиги «Рубин» и в матче с омской командой отметился голевой передачей.



«Мы проиграли, пусть даже и в овертайме. Всё равно это значит, что матч прошёл для всех не очень хорошо. Я знаю, что болельщики верили в меня и ждали возвращения из «Рубина». Благодарен им за это. В свою очередь буду ещё больше стараться и приносить пользу команде», — цитирует игрока официальный сайт команды КХЛ.

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