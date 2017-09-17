Прохоркин: когда СКА проиграет? Надеюсь, в ближайшие два сезона не проиграем

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал победу над челябинским «Трактором» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард сегодня, 17 сентября, отмечает 24-й день рождения.

«Без подарков я пока, никто до игры не поздравлял. Наверное, я забил сегодня и сделал лучший подарок на день рождения. Хорошая игра была. Победили за счёт быстрых голов и командной игры. У нас всё пока хорошо идёт. Конечно, особенно хотелось забить, хотелось уже разродиться. В первом периоде были у меня моменты. Ничего страшного, получались, поковырялись и забили. Когда СКА проиграет? Надеюсь, в ближайшие два сезона не проиграем», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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