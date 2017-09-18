Д. Ерыкалов с 18:00 будет отвечать на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 18 сентября, начиная с 18:00 по московскому времени.

«Точку на карьере Сёмина в КХЛ ставить нельзя». Ответы на вопросы читателей Павел Панышев рассказал о трансферных новостях и не только.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата» в «ВКонтакте».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».