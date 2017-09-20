На аллее спортивных звёзд в Тольятти появится имя защитника Дмитрия Воробьёва

На аллее спортивных звёзд в Тольятти 21 сентября откроют звезду защитника «Лады», воспитанника тольяттинского хоккея Дмитрия Воробьёва. Об этом сообщает «День города».



Аллея спортивных звёзд организована учащимися школы имени Королёва в 2009 году. На ней, в частности, заложена звезда легендарного тренера Геннадия Цыгурова, который дважды приводил «Ладу» к чемпионству.



Воробьёв в 2008 году стал чемпионом мира в составе сборной России. Выступал за «Ладу» до 2009 года, вернулся в клуб перед сезоном-2017/18.