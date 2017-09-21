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Курьянов: критерии рейтинга КХЛ субъективны, «Югра» стала заложником простоты

21 сентября 2017, четверг. 08:55 Хоккей

Форвард «Югры» Антон Курьянов рассказал о текущем положении дел в команде. Ханты-мансийцы проиграли четыре матча подряд при одном набранном очке. В 10 матчах сезона команда выиграла три матча и набрала 9 очков.

«Рассчитывали набрать больше очков и по игре во многих матчах заслуживали другого результата — особенно в домашней встрече с рижским «Динамо». Провалили две игры — гостевую с ЦСКА и домашнюю с «Авангардом». В последней встрече в Омске зацепились, ушли в овертайм. Сейчас можно говорить о многом, но результат — на табло. Хотя если взять по набранным очкам, то мы находимся в трёх победах от зоны плей-офф. Ничего ещё не потеряно.

Обстановка? Абсолютно нормальная, рабочая. Игорь Захаркин и его штаб подбадривают команду, ребята прекрасно понимают, что весь сезон ещё впереди. Игорь Владимирович постоянно повторяет, что всё ещё можно исправить. Ну и, конечно, генеральный менеджер клуба Евгений Хацей подхлёстывает команду. Только за последние дни Евгений Владимирович представил команде двух дебютантов — форварда Моню и чешского защитника Витасека. Плюс кто-то был переведён в фарм-клуб, говорят и о других возможных трансферах. Эти моменты работают на мобилизацию команды.

Давит ли угроза вылета из КХЛ? Мне кажется, эта угроза давит на всех середняков КХЛ. Многие клубы понимают, что критерии рейтинга по большому счёту субъективны, а потому самое главное — кровь из носу выходить в плей-офф. Отсюда упрощённый и закрытый хоккей с минимумом риска, который мы видим на старте сезона. Может быть, «Югра» и стала заложником этой простоты. Мы старались играть более комбинационно и в атаку, тогда как сегодня в КХЛ для результата надёжней отсидеться дома. Наверное, из-за этого и мы в сентябре где-то пересмотрели свою тактику.

Впереди встречи с Ярославлем, Санкт-Петербургом и московским «Динамо». Всё это ведущие клубы лиги, команды, которые определяют моду в КХЛ. Понятно, что эта домашняя серия не сахар. Но ничего, готовимся, непобедимых у нас нет», — цитирует игрока Russia-Hockey.

«Югра» подтвердила подписание контракта с защитником Витасеком
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Югра Антон Курьянов
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