«Югра» подтвердила подписание контракта с защитником Витасеком

«Югра» подтвердила заключение контракта с чешским защитником Ондржеем Витасеком. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



В составе «Югры» Витасек дебютирует в КХЛ. Он будет играть под номером 2. В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист выступал в чемпионате Чехии за «Били Тигржи», провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (5+9) очков при показателе полезности "+7". В 12 играх плей-офф он отметился тремя передачами при показателе полезности "+5". Также Витасек играл за сборную Чехии на Евротуре, а в 2014 году принял участие в чемпионате мира, на котором чешская команда уступила Швеции в матче за третье место.

«Югра» подписала контракт с чешским защитником Витасеком