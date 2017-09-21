Савицкис: Хартли в рижском «Динамо» — это один из вариантов

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказался о возможности пригласить главного тренера сборной Латвии Боба Хартли в тренерский штаб команды КХЛ. Рижане проиграли 12 матчей из 14 и 10 подряд. Команда на сегодня — последняя в Западной конференции КХЛ. Главным тренером рижской команды является Сандис Озолиньш.



«Про тренерский штаб сейчас высказываться мне не хотелось бы. Мы обсуждаем несколько вариантов, как вывести команду из того, что случилось. Что касается приглашения Хартли, то это один из вариантов, но я не хотел бы обсуждать это публично.



Никто не ожидал, что будет такая серия. Думаем все вместе, как выбраться из этой ситуации. Совет директоров рассматривает, что можно сделать, и мы взволнованы ситуацией, но не сидим сложа руки», – цитирует функционера ТАСС.

Озолиньш: выигрывает команда, проигрывает тренер? Нет такого