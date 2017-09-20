Озолиньш: выигрывает команда, проигрывает тренер? Нет такого

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги c «Нефтехимиком» (0:2).

«Проиграли игру перед нашими воротами и перед воротами противника, что и в целом объясняет исход матча. Мы знали, как играет соперник. Активно, интенсивно, ему удаётся создавать много моментов, прессингует по всему полю. То, что он нацелен на ворота, мы тоже знали и готовились к этому.

Выигрывает команда, проигрывает тренер… Проигрывает и выигрывает команда. Нет такого, как вы сказали. Все вместе выигрывают и проигрывают», — цитирует Озолиньша официальный сайт «Нефтехимика».