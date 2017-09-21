175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут

21 сентября 2017, четверг. 17:45 Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Павла Зубова проиграла в трёх последних матчах из пяти.

Забитые голы в матче записали на свой счёт Егор Яковлев и Никита Комаров. Сухой матч оформил голкипер московской команды Иван Бочаров, эта игра на ноль стала для него первой в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Динамо М
Москва
0:1 – Яковлев (Артюхин, Игумнов) – 52:00 (5x5), 0:2 – Комаров (Алексеев) – 59:58 (en)
ЦСКА проиграет из-за кармы. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
А «Авангард» не сможет отобрать очки у СКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Сибирь
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
20:00 Рундблад: в СКА никто не думал, что мы начнём чемпионат так хорошо
19:53 Калинин: никогда в Омске не видел того, что устроили болельщики сегодня
19:37 Скабелка: голы СКА в первом периоде не вытекали из логики игры
19:30 «Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
19:24 Знарок: у СКА сегодня было худшее начало игры в сезоне
19:16 Шалаев: судьи матча со СКА подарили болельщикам великолепный хоккей!
19:13 Форвард «Лады» Никита Филатов пропустит несколько матчей из-за травмы
18:53 Санников: когда сбивал судью – не видел его, дисквалификация выбила из ритма
18:52 «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в Астане
18:38 Салминен: пока нахожусь в поиске своей игры
18:35 СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона
18:33 В. Воробьёв: доволен, как сыграл Терещенко, он незаменимый игрок для «Динамо»
18:31 Артюхин: Салака пришлось нагружать бросками, он очень здорово сыграл
18:30 П. Зубов: «Сибири» напели дифирамбов в прессе, и после выезда нас как подменили
18:21 «Авангард» — СКА: защитник хозяев Осипов получил «5+20»
17:55 «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в выставочном матче в Китае
17:45 Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут
17:24 ЦСКА произвёл ряд изменений в билетной системе
17:22 Рыспаев: первым нападать на соперника не буду, но жёсткость никто не отменял
17:00 Константин Окулов отметился голом в ВХЛ уже на 17-й секунде матча
16:30 Вице-президент НХЛ: об игре в Китае между клубом НХЛ и «Куньлунем» говорить рано
16:17 Гецлаф: в прошлом году «Анахайм» понял, как добиваться успеха
15:55 Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения
15:53 За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов
15:43 КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым
15:29 Член тренерского штаба «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб
15:14 Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон
15:13 Защитник СКА Вячеслав Войнов выйдет на лёд впервые с февраля
14:59 Андронов: ЦСКА сможет как следует настроиться на матч с «Йокеритом»
14:56 Арзамасцев: на «Магнитку» у «СЮ» запредельный настрой, будет хороший хоккей
14:51 Палушай: «Динамо» Мн не хотело сделать меня неограниченно свободным агентом
14:35 Терещенко проведёт первый матч в сезоне за «Динамо» с «Сибирью»
14:31 Шиксатдаров: домашняя серия вышла для «Нефтехимика» хорошей и продуктивной
14:30 Онлайн КХЛ: «Йокерит» уверенно выигрывает у ЦСКА, «Спартак» уступает «Адмиралу»
14:00 Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Хоккей» в Москве
13:47 «Сибирь» участвует в сборе денег для строительства площадки для детей-инвалидов
13:17 Плющев: Гулявцеву надо обратить внимание на подготовку команды, заговора нет
12:36 Вей: варианты продолжения карьеры я обсуждаю с моей супругой
12:17 Шиксатдаров: через какое-то время система рижского «Динамо» принесёт плоды
12:08 Дамир Рыспаев будет месяц играть в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо»
11:42 Савицкис: Хартли в рижском «Динамо» — это один из вариантов
11:10 Овечкин может сменить компанию-экипировщика перед началом сезона
11:08 Кузнецов: на вбрасываниях стало трудно. Ищу, как можно обмануть новые правила
10:44 Каспарайтис сыграет в Высшей лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе
10:39 Овечкин: играем новой тройкой с Кузнецовым и Враной. Пока ощущения необычные
Все новости RSS
Партнерский контент