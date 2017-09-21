Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Павла Зубова проиграла в трёх последних матчах из пяти.



Забитые голы в матче записали на свой счёт Егор Яковлев и Никита Комаров. Сухой матч оформил голкипер московской команды Иван Бочаров, эта игра на ноль стала для него первой в Континентальной хоккейной лиге.



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