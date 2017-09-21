«Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в Астане

Астанинский «Барыс» на домашней арене одержал победу над минским «Динамо», матч закончился со счётом 4:1.
Зрители матча ждали заброшенных шайб до третьего периода. Голы в исполнении Мэттью Фрэттина, Константина Пушкарёва и Владимира Маркелова обеспечили хозяевам уверенное лидерство в счёте. Минчане сумели ответить только одной заброшенной шайбой, которую записал на свой счёт Джастин Фонтейн. Точку в матче поставил Пушкарёв, забивший в пустые ворота и оформивший дубль.
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