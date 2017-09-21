«Северсталь» победила «Куньлунь» в результативном матче

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 5:4.
В составе команды хозяев голами отметились Руслан Карлин, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Евсеенков и Адам Мазур, сделавший дубль. В коллективе Майка Кинэна заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Костицын, Брэндон Ип и Брэндон Дефацио, оформивший дубль.
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