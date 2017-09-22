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Николай Макаров возглавил федерацию хоккея Челябинской области

22 сентября 2017, пятница. 14:24 Хоккей

22 сентября состоялось заседание исполкома федерации хоккея Челябинской области, на котором был избран новый председатель. Им стал легендарный челябинский хоккеист и тренер Николай Макаров.

Бывший председатель федерации Владимир Мякуш покинул пост в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым лица, занимающие должности на государственной и муниципальной службе, не могут принимать участие в управлении некоммерческими организациями. Места в исполкоме оставили Юрий Карликанов, Леонид Одер, Станислав Мошаров, Евгений Иванов и Александр Гончаров. Внеочередная конференция федерации хоккея Челябинской области, на которой будет сформирован новый состав исполкома и новая редакция устава, состоится в октябре.

«Хочу сказать слова благодарности губернатору Челябинской области Борису Дубровскому за это предложение, за оказанное доверие. Верю, что работа будет клеиться, что мы вместе сделаем большое дело», — прокомментировал своё назначение Макаров.

«Благодарю Николая Михайловича за то, что он принял моё предложение возглавить федерацию, уверен, на этом посту он принесёт нашему хоккею много пользы. Со своей стороны обещаю всемерно помогать ему в этой работе по продвижению федерации, поддерживать его начинания», — отметил губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Борис Дубровский.

«Очень рад, что Николай Михайлович принял предложение президента клуба. Братья Макаровы – бренд, визитная карточка Челябинской области. Мы в «Тракторе» гордимся, что одним из вице-президентов клуба является Сергей Михайлович. И конечно, очень рады, что Николай Михайлович теперь будет заниматься вопросами федерации хоккея области. Будем всячески поддерживать его, помогать во всех делах», — сказал директор «Трактора» Иван Сеничев.

«Рад, что федерацию возглавил Николай Макаров, непререкаемый авторитет в мире хоккея, человек – легенда. Я же готов продолжить работу в сфере популяризации и развития хоккея Южного Урала», — отметил Владимир Мякуш.

Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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