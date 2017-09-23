В НХЛ было сыграно 8 товарищеских матчей: Костин забил гол, у Кучерова два очка

В Национальной хоккейной лиге было сыграно восемь выставочных встреч. Два очка (1+1) набрал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, нападающий «Блюз» Клим Костин отметился голом.
«Вашингтон» – «Сент-Луис» – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2);
«Коламбус» – «Питтсбург» – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2);
«Айлендерс» – «Рейнджерс» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0);
«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1);
«Торонто» – «Баффало» – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0);
«Калгари» – «Аризона» – 4:2 (2:1, 0:0, 1:1);
«Эдмонтон» – «Ванкувер» – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2);
«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1;).
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