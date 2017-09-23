СКА одержал 14-ю победу подряд, забив в ворота «Югры» девять шайб

Ханты-мансийская «Югра» потерпела разгромное поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 1:9. Команда Олега Знарка победила в 14-м матче со старта чемпионата, обновив собственный рекорд лиги.
Единственный гол «Югры» забил Павел Варфоломеев. У СКА забитыми голами отметились Вячеслав Войнов, Патрик Херсли, Антон Белов, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, дубль на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Сергей Широков.
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