Кудашов: «Локомотив» мало бросал и не блокировал броски, отсюда такой счёт

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение во встрече с «Авангардом» (1:6).



««Авангард» забивал потому, что они много бросали и закрывали вратаря, а мы во все моменты, когда нужно было бросать, старались удержать шайбу. Что касается обороны, то есть показательный момент. Даже при счёте 6:1 игроки «Авангарда» пластались, а мы не блокировали броски в решающих моментах, недостаточно надёжно играли в обороне. Отсюда и такой счёт.Конечно, были мысли заменить вратаря, но явных ошибок голкипера не было, его просто расстреливали.

«Локомотив» не может выиграть у топовых команд? Те моменты, о которых я говорил вначале, и не дают выиграть у ведущих клубов, когда такие мелочи и выходят на первый план», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.