Гудачек пожонглировал мячами после победы в матче с «Адмиралом»

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное представление после победы в домашнем матче с «Адмиралом». Игра завершилась со счётом 3:2 Б.



В этот раз Гудачек порадовал зрителей умением жонглировать. В предыдущих представлениях — «Гудашоу» — он балансировал клюшкой на голове и танцевал «калинку-малинку». Голкипер прославился своими шоу ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эрберу».

«Северсталь» набрала 20 очков в 14 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции.

«Гудашоу» — ролик о танцах на льду вратаря «Северстали»

Видео можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.