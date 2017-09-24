«Локомотив»: Кронвалль набрал 150-е очко, Полунин и Рафиков провели 100-е матчи

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Локомотив» (6:1) ознаменован тремя достижениями игроков ярославской команды. Об этом клуб информирует в своём «твиттере».

Защитник ярославской команды КХЛ Стаффан Кронвалль набрал своё 150-е очко за «Локомотив». Для этого ему понадобилось 332 матча.

Кроме того, в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» два игрока «Локомотива» провели свои сотые матчи за ярославскую команду в КХЛ. Речь идёт о форварде Александре Полунине и защитнике Рушане Рафикове.

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Локомотива».