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Михаил Мальцев набрал своё первое очко за СКА

24 сентября 2017, воскресенье. 14:17 Хоккей

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Югра» — СКА (9:1) ознаменован достижением игрока питерской команды. Речь идёт о форварде Михаиле Мальцеве. В данном матче он отметился голевой передачей и, таким образом, набрал своё первое очко на уровне КХЛ. В текущем сезоне хоккеист провёл за СКА шесть матчей.

Также на счету Михаила Мальцева 3 матча в МХЛ за команду СКА-1946 и две заброшенные шайбы. Помимо этого, хоккеист провёл один матч в ВХЛ за команду «СКА-Нева» и очков не заработал.

Также информация доступна в официальном «твиттере» СКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
24 сентября 2017, воскресенье
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23 сентября 2017, суббота
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