Михаил Мальцев набрал своё первое очко за СКА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Югра» — СКА (9:1) ознаменован достижением игрока питерской команды. Речь идёт о форварде Михаиле Мальцеве. В данном матче он отметился голевой передачей и, таким образом, набрал своё первое очко на уровне КХЛ. В текущем сезоне хоккеист провёл за СКА шесть матчей.

Также на счету Михаила Мальцева 3 матча в МХЛ за команду СКА-1946 и две заброшенные шайбы. Помимо этого, хоккеист провёл один матч в ВХЛ за команду «СКА-Нева» и очков не заработал.

Также информация доступна в официальном «твиттере» СКА.