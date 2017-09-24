«Питтсбург»: мы приняли приглашение посетить Белый дом в этом году

Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» не будет отказываться от приглашения в Белый дом. Ранее президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что приглашение в Белый дом для победителя предыдущего чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» отменяется. Главные звезды НБА – Стеф Карри и ЛеБрон Джеймс – открыто раскритиковали Трампа за его политику.

«Питтсбург Пингвинз» уважает институт администрации президента и давние традиции по посещению Белого дома. Мы посещали Белый дом после предыдущих побед, приняли приглашение посетить данную церемонию в этом году.

Любое согласие или несогласие с политикой президента, его повесткой дня может быть выражено другими способами. Однако мы глубоко уважаем права других лиц и групп на выражение своего мнения по своему усмотрению», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.