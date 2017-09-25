Захаркин: «Югре» настала пора делать выводы, я разочарован всеми нами

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги матча после поражения во встрече с минским «Динамо» (1:2).



«Для нас это был очень важный матч после серьёзных поражений в матчах с большими командами. Думали, что это рубеж, за которым должны начать двигаться вверх. Но сегодня я разочарован всеми нами. Потому что такие поединки выигрываются на характере, через травмы, через жертвы. Мы же пропустили гол на последней минуте в ситуации, когда имели численное превосходство в обороне. Это говорит о том, что, к сожалению, не все хоккеисты понимают, насколько серьёзно нынешнее положение клуба. Пожалуй, настала пора делать определённые выводы, поскольку команда, выступающая в КХЛ, не имеет права так безответственно уступать на последней минуте решающего матча», — цитирует Захаркина официальный сайт минского «Динамо».

«Югра» уступила минскому «Динамо», пропустив решающий гол на последней минуте

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.