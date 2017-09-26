Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 26 сентября, в котором будет проведено четыре встречи.
«Ак Барс» выиграет у «Металлурга». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
«Лада» проиграет в 11-й раз подряд, «Автомобилист» продолжит побеждать.
«Автомобилист» — «Нефтехимик»,
«Металлург» Мг — «Ак Барс»,
«Трактор» — «Салават Юлаев»,
«Лада» — ХК «Сочи».
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Видео можно посмотреть также на «Чемпионате».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.