Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 26 сентября, в котором будет проведено четыре встречи.

«Ак Барс» выиграет у «Металлурга». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Лада» проиграет в 11-й раз подряд, «Автомобилист» продолжит побеждать.

«Автомобилист» — «Нефтехимик»,

«Металлург» Мг — «Ак Барс»,

«Трактор» — «Салават Юлаев»,

«Лада» — ХК «Сочи».

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Видео можно посмотреть также на «Чемпионате».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.