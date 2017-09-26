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Силовой приём Никиты Нестерова — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

26 сентября 2017, вторник. 14:57 Хоккей

Силовой приём защитника ЦСКА Никиты Нестерова на форварде «Йокерита» Антти Пильстрёме признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ.

1. Никита Нестеров в матче ЦСКА с «Йокеритом».
2. Николай Демидов в матче «Сибири» с минским «Динамо».
3. Даррен Диц в матче «Барыса» с минским «Динамо».
4. Максим Гончаров в матче «Салавата Юлаева» с «Северсталью».
5. Алексей Василевский в матче «Автомобилиста» с ХК «Сочи».
6. Александр Осипов в матче «Авангарда» со СКА.
7. Томми Хухтала в матче «Йокерита» с ЦСКА.
8. Сергей Плотников в матче СКА с «Авангардом».
9. Брэндон Ип в матче «Куньлуня» со «Спартаком».
10. Ян Коларж в матче «Амура» с «Витязем».

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!»
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Амур ХК Йокерит ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК СКА ХК ЦСКА Александр Осипов Максим Гончаров Никита Нестеров Сергей Плотников Ян Коларж
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