Силовой приём Никиты Нестерова — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

Силовой приём защитника ЦСКА Никиты Нестерова на форварде «Йокерита» Антти Пильстрёме признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ.
1. Никита Нестеров в матче ЦСКА с «Йокеритом».
2. Николай Демидов в матче «Сибири» с минским «Динамо».
3. Даррен Диц в матче «Барыса» с минским «Динамо».
4. Максим Гончаров в матче «Салавата Юлаева» с «Северсталью».
5. Алексей Василевский в матче «Автомобилиста» с ХК «Сочи».
6. Александр Осипов в матче «Авангарда» со СКА.
7. Томми Хухтала в матче «Йокерита» с ЦСКА.
8. Сергей Плотников в матче СКА с «Авангардом».
9. Брэндон Ип в матче «Куньлуня» со «Спартаком».
10. Ян Коларж в матче «Амура» с «Витязем».
«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!»
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».
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