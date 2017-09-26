Силовой приём Никиты Нестерова — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

Силовой приём защитника ЦСКА Никиты Нестерова на форварде «Йокерита» Антти Пильстрёме признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ.

1. Никита Нестеров в матче ЦСКА с «Йокеритом».

2. Николай Демидов в матче «Сибири» с минским «Динамо».

3. Даррен Диц в матче «Барыса» с минским «Динамо».

4. Максим Гончаров в матче «Салавата Юлаева» с «Северсталью».

5. Алексей Василевский в матче «Автомобилиста» с ХК «Сочи».

6. Александр Осипов в матче «Авангарда» со СКА.

7. Томми Хухтала в матче «Йокерита» с ЦСКА.

8. Сергей Плотников в матче СКА с «Авангардом».

9. Брэндон Ип в матче «Куньлуня» со «Спартаком».

10. Ян Коларж в матче «Амура» с «Витязем».

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!» Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.