Луонго: если в голове сидит страх боли из-за травмы, хорошо играть не получится

Вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго рассказал о проблемах из-за травмы, пережитой в прошлом сезоне.



«Если где-то в голове сидит страх, что какое-то движение может принести тебе боль, играть нормально уже не получится. Не хочется выходить на площадку и переживать по этому поводу.



В течение двух или трёх месяцев я пытался понять, смогу ли вообще вернуться на лёд. Не было ощущения, что мне стало лучше, и это меня беспокоило. Психологически было очень тяжело. Я был в таком состоянии с марта по июнь, думая, смогу ли я восстановиться и снова чувствовать себя комфортно на льду», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.

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