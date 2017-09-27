Защитник «Трактора» Евгений Рясенский получил травму

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сообщил, что защитник Евгений Рясенский получил травму в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Скамейка» пока не длинная. Это все, кто есть. Очень рад за молодых ребят. Появился шанс, они влились в состав. Они забивают, выполняют всё, что требуется. Но «скамейка» пока не длинная. Рясенский во втором периоде получил повреждение. Он поедет на УЗИ, после чего узнаем результат обследования", — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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