Защитник Никита Никитин стал хоккеистом «Трактора»

Защитник Никита Никитин подписал контракт с «Трактором» до конца нынешнего сезона. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеиста Станислав Романов.

30-летний Никитин по ходу прошлого сезона вернулся в «Авангард», воспитанником которого является. Он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3,», а также четыре игры в плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «-2». В Национальной хоккейной лиге его последним клубом был «Эдмонтон Ойлерз», за который он в сезоне-2015/16 провёл 11 матчей, а также 30 игр в Американской хоккейной лиге. Также в НХЛ Никитин вступал за «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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