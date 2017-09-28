«Тампа-Бэй» подписал контракт новичка с Алексеем Липановым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал стандартный трёхлетний контракт новичка с нападающим Алексеем Липановым, информирует официальный сайт команды.



Липанов был выбран «молниями» в третьем раунде драфта-2017 под общим 76-м номером. 18-летний Липанов в прошлом сезоне набрал 3 результативных балла в 11 матчах в МХЛ за ХК МВД и сумел отметиться 9 (3+6) очками в 28 матчах за «Динамо» (Балашиха) в Высшей хоккейной лиге.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Прогноз на сезон НХЛ. Столичный дивизион: «Питтсбург» обгонит «Вашингтон» Малкин и Ко покажут, где Кубок Стэнли зимует.