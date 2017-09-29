Озолиньш: уход из «Динамо» Р — взвешенное решение, к работе тренером не охладел

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал своё увольнение и отметил, что собирается продолжить работу тренером.

«Это взвешенное решение. Оно не принималось в эмоциональном порыве. Руководители клуба внимательно выслушали меня на собрании, и мы вместе пришли к заключению. Я с первых дней работы получал поддержку со стороны руководителей клуба. Они шли мне навстречу, за что я должен сказать спасибо. Если возникали вопросы, они всегда обсуждались. Между нами не было преград. Это очень ценный опыт как в спортивном, так и в личном плане. Сейчас я не хочу сильно углубляться в будущее, но к тренерской работе я не охладел. Энтузиазм остаётся», — цитирует Озолиньша LETA.