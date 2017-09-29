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Озолиньш: уход из «Динамо» Р — взвешенное решение, к работе тренером не охладел

29 сентября 2017, пятница. 19:08 Хоккей

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал своё увольнение и отметил, что собирается продолжить работу тренером.

«Это взвешенное решение. Оно не принималось в эмоциональном порыве. Руководители клуба внимательно выслушали меня на собрании, и мы вместе пришли к заключению. Я с первых дней работы получал поддержку со стороны руководителей клуба. Они шли мне навстречу, за что я должен сказать спасибо. Если возникали вопросы, они всегда обсуждались. Между нами не было преград. Это очень ценный опыт как в спортивном, так и в личном плане. Сейчас я не хочу сильно углубляться в будущее, но к тренерской работе я не охладел. Энтузиазм остаётся», — цитирует Озолиньша LETA.

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Сразу двух тренеров уволили в КХЛ, и уже известны их сменщики.
Источник: LETA Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига Сандис Озолиньш
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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