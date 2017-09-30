Хишир: в Северной Америке постоянно нужно работать ногами, кручусь как могу

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир поделился мнением об особенностях игры на маленьких площадках.



«Перед отъездом в Америку мне посоветовали не задерживаться в углах площадки. Здесь надо постоянно работать ногами. Это ключевой компонент игры на маленьких площадках. Так что я кручусь как могу. Я хочу произвести хорошее впечатление, подготовиться к тому, чтобы играть с самого начала сезона, показать, что я знаю, как надо действовать в атаке и в обороне. Я могу помочь команде», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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