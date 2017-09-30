Источник: нападающий Шейн Харпер подпишет контракт с «Ладой»

Американский нападающий Шейн Харпер продолжит карьеру в тольяттинской «Ладе», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 28-летний хоккеист в прошлом сезоне сыграл 14 матчей в НХЛ за «Флориду Пантерз», набрав 3 (2+1) очка.



«Харпер не смог пробиться в состав „Лос-Анджелеса“ в тренировочном лагере команды, после чего решил продолжить карьеру в Европе, а не в АХЛ. Приоритетным вариантом для него была КХЛ. Так как „Ладе“ требуется усиление в атаке, то они быстро провели переговоры и заключили контракт», — сообщил источник.

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