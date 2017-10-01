35 сейвов Худобина не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Чикаго»

«Бостон Брюинз» уступил «Чикаго Блэкхоукс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Всё решил один гол, забитый в третьем периоде нападающим команды из Чикаго Патриком Шарпом. Голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 35 бросков из 36. Его игровое время составило 59 минут и 16 секунд.



Форвард «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 57 секунд и отметился двумя бросками при нулевом показателе полезности.



«Бостон Брюинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

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