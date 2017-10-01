Шайба и две передачи Кучерова обеспечили «Тампе» победу над «Нэшвиллом»

«Тампа-Бэй» выиграла у «Нэшвилла» (3:2) в предсезонном матче, добившись успеха в овертайме. Автором победной шайбы стал российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт две передачи за 19 с половиной минут игрового времени.



Весь матч на льду провёл российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 26 бросков из 28. Также в составе «Тампы» сыграли Владислав Наместников (18 минут 20 секунд) и Михаил Сергачёв (20 минут 33 секунды).



В составе «Нэшвилла» в домашнем матче приняли участие Алексей Емелин (12 минут 10 секунд) и Владислав Каменев, россияне результативными действиями не отметились.



НХЛ. Предсезонный матч



«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).

Видео с решающим броском Кучерова доступно для просмотра в «твиттере» «Тампа-Бэй».