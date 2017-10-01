«Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд

Магнитогорский «Металлург» на своём льду обыграл «Ладу». Это вторая подряд победа действующего вице-чемпиона КХЛ. Из последних восьми матчей уральцы проиграли в пяти. Всего в 17 матчах сезона «Магнитка» одержала 9 побед. «Лада» потерпела второе поражение подряд, но в предыдущих двух матчах неизменно набирала очки. В 17 матчах сезона тольяттинцы выиграли три раза.

На исходе 10-й минуты матча Сергей Мозякин вывел уральцев вперёд. Этот гол оказался победным и длительное время был единственным, пока на 55-й минуте Оскар Осала не удвоил преимущество действующего вице-чемпиона. Итог — сухая победа уральской команды.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

