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«Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд

1 октября 2017, воскресенье. 17:13 Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на своём льду обыграл «Ладу». Это вторая подряд победа действующего вице-чемпиона КХЛ. Из последних восьми матчей уральцы проиграли в пяти. Всего в 17 матчах сезона «Магнитка» одержала 9 побед. «Лада» потерпела второе поражение подряд, но в предыдущих двух матчах неизменно набирала очки. В 17 матчах сезона тольяттинцы выиграли три раза.

На исходе 10-й минуты матча Сергей Мозякин вывел уральцев вперёд. Этот гол оказался победным и длительное время был единственным, пока на 55-й минуте Оскар Осала не удвоил преимущество действующего вице-чемпиона. Итог — сухая победа уральской команды.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Лада
Тольятти
1:0 – Мозякин (Филиппи, Коварж) – 09:59 (5x5), 2:0 – Осала (Эллисон, Бирюков) – 54:24 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Металлург Мг
Новости. Хоккей
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