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И. Воробьёв: рады за молодых, что не подвели «Магнитку», не ошибались

1 октября 2017, воскресенье. 19:37 Хоккей

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Ладой» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Молодцы наши ребята, что в первом периоде отстояли целых две минуты 3 на 5. Молодец Илья Самсонов, сыграл на ноль. Терпели, играли. Много молодых ребят в обороне было, и рады за них, что они не подвели и не ошибались. У нас впереди игра с «Куньлунем» и будем думать, кто будет играть в воротах. Вася Кошечкин работает. Тут никто не первый, никто не второй – мы работаем командой.

Успеет ли кто-нибудь из травмированных восстановиться к выезду? Мы очень надеемся. Доктора работают. В воскресенье первый раз катались Хабаров и Косов. Будем надеяться, что они будут в строю. Ли и Береглазов? Следим. Переговоры? Геннадий Иванович Величкин не здесь. Можете завтра у него поинтересоваться», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Лады».

Аболс: с нулём заброшенных шайб трудно что-то выиграть
Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
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