Аболс: с нулём заброшенных шайб трудно что-то выиграть

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:2).



«Я бы сказал, что игра состояла из трёх разных периодов. В первом периоде у нас был прекрасный шанс забить – две минуты играли пять на три, но толком ничего не создали, хорошо если пару раз бросили по воротам. Какая-то боязнь, спешка. Никто не берёт на себя инициативу, все друг другу подсовывают. После этого большинства был хороший момент при игре пять на пять – разыграли до пустых ворот, но и по ним промазали.



Если вся команда бросает на пятак, то там приходится играть в кёрлинг, а тройка Коваржа разводит по бортам, и кто-то из них оказывается один под воротами. Вот и мы попались на эту удочку. Свои шансы Мозякин использует.



Второй период – потренировали меньшинство, которое нас подвело в прошлой игре с Уфой. В этот раз с ним был порядок. В третьем периоде, поскольку не хватало народа, перешли на игру в три звена. Играли активно, что-то создавали, пытались забить, но на контратаке в конце игры «Металлург» забил второй гол. С нулём заброшенных трудно что-то выиграть», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

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