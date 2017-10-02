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Защитник Юрки Йокипакка подписал с ХК «Сочи» контракт до конца сезона

2 октября 2017, понедельник. 14:46 Хоккей

ХК «Сочи» объявил о подписании контракта с защитником Юрки Йокипаккой. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

26-летний защитник в прошедшем сезоне выступал в НХЛ за «Оттаву Сенаторз» и «Калгари Флэймз», провёл 41 матч в регулярном чемпионате и отметился 6 (1+5) баллами за результативность при показателе полезности "-4". В составе сборной Финляндии он принял участие в Кубке мира 2016 года. Всего в НХЛ Йокипакка провёл 150 матчей и набрал 28 (3+25) очков при показателе полезности "-2". В межсезонье защитник подписал просмотровый контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
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