Правило тренерского запроса на видеопросмотр будет опробовано на Евротуре

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что ИИХФ на ближайших этапах Евротура опробует новое правило о тренерском запросе на видеопросмотр в случае взятия ворот. Международная федерация хоккея провела полугодовой конгресс, во время которого были приняты некоторые изменения в правилах.

«Об этом ещё не объявили, но вопрос такой на конгрессе стоял. Было предложение сначала попробовать ввести это правило на чемпионате мира, но мы первыми выступили с тем, чтобы оно было на Олимпиаде, поскольку от таких моментов зависит судьба медалей и выхода в полуфинал или финал. Оргкомитет Игр сказал, что он не может не прислушиваться к мнению основных участников турнира и постарается решить этот вопрос. И секретарь комитета ИИХФ по судейству Константин Комиссаров сказал, что это будет опробовано на этапах Евротура», — цитирует Третьяка ТАСС.