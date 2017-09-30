100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

С сезона-2018/19 ИИХФ смягчит правило о голах, забитых при сдвинутых воротах

30 сентября 2017, суббота. 21:15 Хоккей

На полугодовом конгрессе ИИХФ были приняты 11 изменений в правилах игры в хоккей, которые вступят в силу с сезона-2018/19. Среди них на официальном сайте ИИХФ перечислены следующие:

— площадь ворот в соревнованиях ИИХФ будет изменена в соответствии с нормативами НХЛ;

— тренерский штаб команд сможет использовать планшеты на скамейке;

— будет смягчено правило о голах, забитых при сдвинутых воротах. Шайбу будут засчитывать, если она пересекла линию ворот и штыри при этом хотя бы частично находились в выемках;

— видео-просмотр на предмет взятия ворот будет включать себя просмотр на помеху вратарю;

— вратари будут получать удаления за накрытие шайбы в определённых случаях, когда у них есть возможность продолжить игру;

— будут пересмотрены определения по классификации травм.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: IIHF Сообщить об ошибке
Теги
ИИХФ Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
30 сентября 2017, суббота
21:15 С сезона-2018/19 ИИХФ смягчит правило о голах, забитых при сдвинутых воротах
21:12 Столяров: ЦСКА — хороший раздражитель, «Торпедо» будет играть только на победу
21:02 Кудашов: «Локомотив» — в психологической яме, нет баланса, уверенности и куража
20:45 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:40 Скабелка: с «Локомотивом» получилась такая же игра, как и в Омске
20:40 Емелин: «Югра» была заряжена на игру, ребята — молодцы, бились
20:40 С. Зубов: в зачёт возьмём спецбригады «Сочи», в овертайме была нелепая ошибка
20:08 «Сент-Луис» проведёт встречу с форвардом Скотти Апшоллом
19:42 «Монреаль» отправил защитника Якуба Ержабека в АХЛ
19:40 «Югра» прервала восьмиматчевую серию поражений, в овертайме одолев ХК «Сочи»
19:25 «Локомотив» дома уступил «Авангарду», проиграв четвёртый матч подряд
19:06 Йюнге: «Трактор» создаёт много моментов, у нас идёт игра в большинстве
18:54 «Трактор»: клуб продал львиную часть билетов на игру с «Куньлунем» 2 октября
18:32 Кручинин: получил отличный пас, но была вероятность, что опять не попаду
18:11 Йео: Тарасенко хочет вывести «Сент-Луис» на новый уровень, вести партнёров
17:56 Гатиятулин: Черников и Губарев близки к возвращению в состав «Трактора»
17:43 Е. Корешков: хочется, чтобы североамериканцы «Барыса» лучше играли в большинстве
17:11 Крикунов: есть вопросы к судьям, в одну сторону они дали «5+20», в другую – нет
16:51 «Трактор» одолел «Барыс», одержав третью победу подряд
16:35 «Лада» отправилась в Магнитогорск без форварда Егора Бабенко
16:16 «Куньлунь» проведёт три ближайших домашних игры в Шанхае
15:58 Источник: нападающий Шейн Харпер подпишет контракт с «Ладой»
15:32 Жиру: настрой в раздевалке «Филадельфии» изменился, хотим лучше играть в защите
15:28 Кинэн: хорошая игра, в которой решающее слово было за большинством
15:00 «Куньлунь» одержал победу над «Автомобилистом»
14:31 Айзерман: Сергачёв может провести любое число матчей, мы не торопимся
14:13 «Металлург» Нк расторг контракт с Евгением Штайгером
13:49 Изменения в тренерском штабе «Лады» не планируются минимум до нового года
13:29 Тротц: «Вашингтон» хочет получать от форвардов больше, но я верю в игроков
13:10 Петерссон: «Локомотив» проиграл несколько матчей, и наверняка сегодня будет зол
12:39 Марр: клубы НХЛ стараются создать молодым игрокам самые благоприятные условия
12:14 «Лос-Анджелес» расторг пробный контракт с защитником Крисом Ли
11:59 Крейчи: Патрик был готов к драке, должен отдать ему за это должное
11:37 Хишир: в Северной Америке постоянно нужно работать ногами, кручусь как могу
11:22 Защитник минского «Динамо» Лисовец пропустит около трёх недель
10:54 Умарк: у меня была боль в горле и желудке, надеюсь, смогу сыграть с «Югрой»
10:47 Форвард «Сибири» Сигарёв поздравил болельщицу клуба с 99-летием
10:17 Ягр: я не принимаю участия в переговорах, только слушаю, что говорит агент
09:54 Хичкок: хочу, чтобы хоккеисты «Далласа» играли и вели себя как победители
09:28 Хайнс: Хишир не очень крупный хоккеист, но его сложно поймать на силовой
09:08 Назаров: считаю себя солдатом КХЛ, а наши генералы — Тимченко и Чернышенко
05:05 Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Монреалем»
04:34 Гол Кулёмина помог «Айлендерс» обыграть «Баффало» в предсезонном матче
00:52 «Флорида» отправила вратаря Харри Сятери в АХЛ
00:40 Галузин: «Торпедо» победило за счёт самоотверженности и командной игры
Все новости RSS
Партнерский контент