С сезона-2018/19 ИИХФ смягчит правило о голах, забитых при сдвинутых воротах

На полугодовом конгрессе ИИХФ были приняты 11 изменений в правилах игры в хоккей, которые вступят в силу с сезона-2018/19. Среди них на официальном сайте ИИХФ перечислены следующие:

— площадь ворот в соревнованиях ИИХФ будет изменена в соответствии с нормативами НХЛ;

— тренерский штаб команд сможет использовать планшеты на скамейке;

— будет смягчено правило о голах, забитых при сдвинутых воротах. Шайбу будут засчитывать, если она пересекла линию ворот и штыри при этом хотя бы частично находились в выемках;

— видео-просмотр на предмет взятия ворот будет включать себя просмотр на помеху вратарю;

— вратари будут получать удаления за накрытие шайбы в определённых случаях, когда у них есть возможность продолжить игру;

— будут пересмотрены определения по классификации травм.

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