Кожевников: Захаркин атакует Зимина — это уже несмешно, ветеранов надо уважать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку Игоря Захаркина из «Югры» и отметил, что он не станет своим в хоккейном мире, если продолжит нападки на ветеранов. Олимпийский чемпион Евгений Зимин ранее заявил в СМИ, что Захаркин снова провалил работу и никогда больше не станет главным тренером, на что специалист ответил: «Хорошо, что я не читаю Евгения Зимина».

Угнетённый профессор. Почему уход Захаркина из «Югры» это плохо Ханты-мансийцы практически неизбежно отправятся в ВХЛ.

«В Ханты-Мансийске всё весело начиналось, но я говорил, что это ненадолго. Большой хоккей не терпит суеты, теория — это одно, практика — совсем другое. А в „Югре“ при прежнем тренерском штабе было и первое, и второе, но никак не третье.



Репортёры поддерживают Захаркина за медийность? Да поддерживайте сколько угодно! Вот только в профессиональном спорте всё решает не рейтинг в прессе, а результат в таблице. Нет результата — нет и разговора. А ещё поймите, что хоккейный мир тесен. Ты никогда не станешь в нём своим, если не уважаешь людей хоккея, которые много лет служили нашей игре и многое в ней выиграли. Меня радует, когда я читаю весёлые вещи в исполнении Захаркина про себя. Но когда в СМИ он атакует другого олимпийского чемпиона, Евгения Владимировича Зимина, то это уже не смешно. Я думаю, если так будет продолжаться дальше, то терпению ветеранов нашего хоккея придёт конец — и даже Вячеслав Быков уже не возьмёт Захаркина под своё крыло. Так что останется только пресса…



Я считаю, что „Югра“ сделала хороший выбор. Емелин — опытный специалист, с хорошим именем и послужным списком, именно такой сейчас нужен „Югре“. Да, слов будет по минимуму, зато, наверное, появится система игры, результат. В принципе в дебютных матчах Емелина в Сочи и Уфе мы уже увидели первые „поклёвки“. Состав у „Югры“ явно не худший в лиге, так что я не удивлён и жду от клуба прогресса», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.