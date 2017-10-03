Хауден: плохо, когда команда теряет лидеров, но это шанс для других игроков

Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден поделился впечатлениями от своего хет-трика в игре с московским «Динамо» (5:1).



«Может, и забивал когда-то по три шайбы, но это было уже давно. Главное, что нам удалось выиграть, набрать три очка. Безусловно, каждый игрок старается сделать вклад в результаты команды, но все же личные успехи не так важны, как общий успех.



Очень плохо, когда команда теряет игроков, но, вместе с тем, отсутствие лидеров – хорошая возможность для других ребят проявить себя, показать, на что они способны. В общем-то, так вчера и получилось. Нам удалось добиться большой победы, несмотря на все потери», — цитирует Хаудена официальный сайт клуба.



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