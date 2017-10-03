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Кудрявцев: Карлссон извинился за свою вспышку эмоций и пожелал мне удачи

3 октября 2017, вторник. 17:11 Хоккей

Вратарь астанинского «Барыса» Сергей Кудрявцев прокомментировал момент в игре с «Нефтехимиком» (3:0), когда ему пришлось заменять удалённого до конца матча Хенрика Карлссона.

«Что мне сказал Карлссон? Он извинился за свою вспышку эмоций. Пожелал мне удачи. На английском. Также хочу сказать спасибо ребятам, которые старались в защите и блокировали много бросков. Уверен, что команда и болельщики благодарны им, они выложились на все 100%», — приводит слова Кудрявцева официальный сайт «Барыса».

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Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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ХК Барыс Хенрик Карлссон
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
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