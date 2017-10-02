«Нефтехимик» — «Барыс»: вратарь гостей Карлссон получил «2+10+20»

Во втором периоде нижнекамского «Нефтехимика» и астанинского «Барыса» удаление «2+10+20» получил вратарь гостей Хенрик Карлссон. После того как голкипер получил штраф «2+10» за сдвиг ворот, он стал возмущаться и активно спорить с судьями, за что получил дисциплинарный штраф до конца встречи. Во встрече продолжается второй период, астанинцы ведут в счёте — 1:0.



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