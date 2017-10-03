«Витязь» обыграл «Спартак», прервав свою неудачную серию

Подмосковный «Витязь» на домашней арене одержал победу над московским «Спартаком», встреча закончилась со счётом 5:3. Команда Валерия Белова прервала свою неудачную серию из трёх поражений подряд.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Афиногенов, Алексей Макеев, Станислав Романов, Дмитрий Сёмин и Роман Горак. У «Спартак» забитые голы на свой счёт записали Александр Хохлачёв, Вилле Лаюнен и Лукаш Радил.

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