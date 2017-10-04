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Кучеров получил три голоса из 17 в прогнозах НХЛ на «Конн Смайт», Малкин — один

4 октября 2017, среда. 09:55 Хоккей

НХЛ представила прогноз на победителя в Кубке Стэнли сезона-2017/18 и на то, кто станет обладателем «Конн Смайт Трофи». Голосование проходило среди 17 сотрудников официального сайта лиги.

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Шесть голосовавших считают, что «Питтсбург Пингвинз» выиграет кубок в третий раз подряд, второе место занял «Тампа-Бэй Лайтнинг» — пять голосов. «Даллас Старз» выбрали два человека, по одному поставили на «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз».

Лидером в прогнозе на обладателя приза самого ценного игрока плей-офф стал Сидни Кросби, ему отдали предпочтение четыре человека. Второе место занял Никита Кучеров, на него поставили три человека. Один человек считает, что приз достанется Евгению Малкину. Ещё по одному голосу получили Мэтт Мюррей, Джон Гибсон, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Филип Форсберг, Остон Мэттьюс, Леон Драйзайтль, Бен Бишоп и Джейми Бенн.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
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