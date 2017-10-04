Никулин: «Динамо» должно исправить некоторые ошибки, начать забивать

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:2).

«В матче с «Локомотивом» у нас не получилось отличиться. Были моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Работаем над игрой в большинстве, команда противника хорошо обороняется. Мы должны исправить некоторые ошибки, начать забивать. Команда «Локомотив» всегда играет в заряженном стиле, с прессингом. Такой команде интересно противостоять. Жаль, не выиграли. Нам нужно готовиться к следующему матчу, четвёртое поражение подряд недопустимо», — передаёт слова Никулина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.