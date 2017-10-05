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Доус: двести голов в КХЛ – заслуга моих партнёров

5 октября 2017, четверг. 09:50 Хоккей

Капитан «Барыса» Найджел Доус поделился эмоциями от своей 200-й шайбы в КХЛ. Астанчане уступили минскому «Динамо» на выезде — 2:3 Б.

Доус забросил 200-ю шайбу в КХЛ

«Это была очень тяжёлая встреча, которую могла выиграть любая команда. Нас немного подвели удаления, одно из которых «Динамо» сумело реализовать. Но мы проявили характер, сравняв счет на последней минуте.

Я играл и играю с отличными партнёрами, которые любят отдавать передачи. Думаю, мне повезло выступать много лет в одном сочетании с такими партнерами, как Дастин Бойд и Брэндон Боченски В этом сезоне мне серьёзно помогают Линден Вей и Мэтт Фрэттин. Также последние годы я нередко играл с Сен-Пьером, который является отличным распасовщиком. Двести голов – это их заслуга.

Молодые игроки? Они молодцы. Хорошо, что они получают доверие тренерского штаба и их мастерство растет. У них уже есть позитивные моменты, они будут становиться только лучше. Бывают и ошибки, но этого избежать нельзя, это нормальная часть хоккея. Ведь ребята только учатся играть на таком высоком уровне. Но они работают над собой. Уверен, они будут прогрессировать по ходу сезона», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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ХК Барыс Найджел Доус
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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