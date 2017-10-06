«Питтсбург» пропустил 10 шайб от «Чикаго» в гостях

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели сокрушительное поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в гостевом матче регулярного сезона НХЛ. Игра в Иллинойсе завершилась со счётом 1:10.



Хозяева пять раз поразили ворота действующих чемпионов уже в первом периоде, ещё трижды — во втором, а также забросили две шайбы в заключительном периоде. В составе «Чикаго» выделим игру Брэндона Саада, оформившего хет-трик, а также Ника Шмальца, записавшего на свой счёт дубль.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ассистировал Филу Кесселу в эпизоде с единственной шайбой в ворота «ястребов» во втором периоде.