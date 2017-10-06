«Магнитка» после 2:0 лишь по буллитам одолела «Куньлунь»

«Куньлунь Ред Стар» дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» и прервал свою трёхматчевую серию побед. Всего в 18 матчах сезона китайская команда одержала 9 побед. Уральцы выиграли третий матч кряду. В 18 матчах сезона вице-чемпион КХЛ одержал 10 побед.

К 14-й минуте матча уральцы вели со счётом 2:0 — отличились Мэтт Эллисон и Григорий Дронов. На 16-й минуте встречи Кори Кейн сократил разрыв в счёте до минимума, а на 24-й секунде третьего периода Жильбер Брюле сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов уральская команда вырвала победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.