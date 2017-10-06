Занковец: «Словану» надо играть намного лучше, не исключаю изменений в составе

Новый главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал своё назначение на пост и отметил, что не исключает изменений в составе.

«Я смотрел несколько матчей в этом сезоне. У „Слована“ хорошие игроки, а вот команда выступала не слишком удачно в начале года. Я пришёл, чтобы это изменить и начать набирать очки.



Лично знаком только с Кэмом Баркером, с которым работал в Астане. Я составил представление об играх из того, что видел в матчах. От каждого я хочу получить максимальную отдачу, использовать сильные стороны, чтобы в конечном счёте игроки приносили пользу команде.



Думаю, в „Словане“ будет играть как можно больше словаков. Я хотел бы выбрать игроков, которые принесут больше энергии и скорости. Не исключаю изменений в составе. Цель команды — попасть в плей-офф. Думаю, нам нужно играть намного лучше, чем раньше», — цитирует Занковца пресс-служба клуба.