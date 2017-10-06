Е. Корешков: «Барыс» подустал к концу выезда, в атаке особо ничего не создали

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» со счётом 1:3.

«К концу выезда маленечко подустали, немного команда просела, это было видно. В нападении по существу особо ничего не создали. Даже гол мы забили при игре «6 на 4». Будем готовиться. Сейчас маленечко отдохнём и хорошо подготовимся к следующему матчу», — цитирует Корешкова пресс-служба ХК «Сочи».

Видео пресс-конференции можно посмотреть также в официальном аккаунте ХК «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».