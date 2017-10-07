Торторелла: Панарин много играет в обороне, у него не только техника

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об игре нападающего Артемия Панарина в обороне.



«Ещё в тренировочном лагере меня удивило, как много он отрабатывает в обороне. Я думал, с этой точки зрения нам придётся провести с ним большую работу. Но он был вовлечен в этот процесс с первого дня, задавал вопросы. Сегодня он несколько раз здорово сыграл в бэкчекинг. Знаете, в нем кроется нечто более глубокое, чем просто техника», — приводит слова Тортореллы официальный сайт лиги.

События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна! Не 10:1, но очень прилично для дебютного матча за «Коламбус».